Mais importante rodovia do país, transportando metade do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, a rodovia Presidente Dutra transformou-se em um imenso canteiro de obras na região do Vale do Paraíba, com a construção de pistas marginais e outras intervenções.
As obras fazem parte do pacote de R$ 15 bilhões de investimentos anunciados pela concessionária RioSP após a renovação da concessão da rodovia, em 2022. São 30 anos a mais no contrato para administrar a estrada, além da BR-101, a Rio-Santos, entre Ubatuba e Itaguaí, no Rio de Janeiro.
Em maio desse ano, a RioSP iniciou a primeira fase da construção de novas pistas marginais entre os km 158 e 154 e ampliação das pistas expressas, nos dois sentidos da Via Dutra, em São José dos Campos.
Segundo a concessionária, as obras trarão mais fluidez, conforto e segurança aos motoristas que utilizam a rodovia no trecho do Vale.
Quando estiverem prontas, as melhorias irão beneficiar o deslocamento diário de mais de 150 mil veículos que trafegam pela região, além de contribuir para o desenvolvimento econômico de uma população superior a 2 milhões de pessoas.
Nesse mesmo trecho, ainda de acordo com a RioSP, também estão previstos outros investimentos, como a construção de uma nova passarela no km 157. A primeira fase tem previsão de término em 2026, conforme contrato de concessão. Somente nesse trecho a RioSP está investindo R$ 650 milhões e gerando mais de mil empregos.
A estrada liga as duas principais metrópoles brasileiras – São Paulo e Rio de Janeiro – e corta uma das regiões mais industrialmente desenvolvidas do país, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, corta 36 municípios ao longo dos seus 402 quilômetros de extensão, com uma população lindeira de 23 milhões de pessoas.
Além das obras estruturais, a estrada terá um avanço tecnológico capaz de transformar a Dutra na rodovia mais moderna do país. A estrada foi inaugurada em 19 de janeiro de 1951 e completou 74 anos em 2025. Desde 1996, a concessionária RioSP (ex-CCR NovaDutra) é responsável pela estrada. A empresa foi rebatizada de RioSP na nova concessão.
Novidades.
Entre os investimentos previstos na Dutra, está o de iluminar 100% da rodovia. O novo sistema de iluminação será inteligente, com postes que utilizam sensores fazendo com que a luz se adapte à iluminação natural.
O novo contrato prevê a implantação do sistema de pesagem em movimento, no posto de Queluz. Os equipamentos – pórticos com câmeras – já estão instalados e o novo modelo de pesagem está em fase de testes e ajustes.
Sensores instalados no pavimento e câmeras OCR fazem a classificação, leitura de placas e dimensionamento – altura, comprimento e largura – combinados com a leitura das características dos veículos para classificação e pesagem.
Haverá ainda conectividade para o acionamento dos serviços médicos e mecânicos da concessionária.
Para a região do Vale, estão previstos investimentos em 13 novas câmeras de CFTV e 80 câmeras DAI (Detecção Automática de Incidentes), sistema que tem por objetivo agilizar o atendimento de ocorrências nas rodovias, emitindo alerta ao CCO (Centro de Controle Operacional) para a presença de veículos quebrados ou parados na rodovia ou no acostamento. Serão instalados ainda seis novos Painéis de Mensagens Variáveis e uma estação meteorológica.
No Vale, as primeiras obras incorporam a construção de 44 quilômetros de novas pistas marginais. Também a construção da 3ª e 4º faixas nas pistas expressas, nos dois sentidos da via, num total de 46 km de novas faixas de rolamento. E ainda dois novos dispositivos de retorno: no km 139,4 e outro, no km 157.
Mais a implantação de duas novas passarelas e readequação de outros nove dispositivos às normas de acessibilidade e ao novo traçado da via, que darão mais segurança para o pedestre e ciclista atravessar a Dutra.
“Juntas, as melhoria irão gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos contribuindo para o aquecimento da economia local. A previsão é de que as obras sejam concluídas no 3º e 4º ano de concessão [2025 e 2026]”, disse Rodolfo Borrel, gerente de Atendimento da CCR RioSP.
Mobilidade.
