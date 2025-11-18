Mais importante rodovia do país, transportando metade do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, a rodovia Presidente Dutra transformou-se em um imenso canteiro de obras na região do Vale do Paraíba, com a construção de pistas marginais e outras intervenções.

As obras fazem parte do pacote de R$ 15 bilhões de investimentos anunciados pela concessionária RioSP após a renovação da concessão da rodovia, em 2022. São 30 anos a mais no contrato para administrar a estrada, além da BR-101, a Rio-Santos, entre Ubatuba e Itaguaí, no Rio de Janeiro.