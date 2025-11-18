A Polícia Civil prendeu, nesta última segunda-feira (17), um casal suspeito de envolvimento na execução de uma mulher e na tentativa de assassinato de um homem em uma casa usada como ponto de consumo de drogas na Vila Maria, região central de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de meados de outubro.
Segundo a investigação, as vítimas (um homem e uma mulher, que formavam um casal) eram dependentes químicos e moravam no imóvel, utilizado como moradia coletiva por usuários de drogas. Durante a madrugada, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo dentro da residência.
A mulher morreu no local. Já o homem, gravemente ferido, foi socorrido e sobreviveu. O depoimento dele, somado às declarações de testemunhas, levou os investigadores à identificação do autor dos tiros.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que também vivia na Vila Maria, atuava no tráfico de drogas desde a juventude e já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime. No momento da ação, ele estava acompanhado da esposa.
Com base no avanço das investigações, o delegado responsável representou pela prisão temporária dos suspeitos, e a Justiça deferiu o pedido. O casal foi localizado e preso nesta segunda-feira, na própria Vila Maria, durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.
Os policiais afirmam que os dois foram surpreendidos pela chegada da equipe e não ofereceram resistência. Eles estavam acompanhados da filha menor no momento da abordagem. Após os procedimentos, ambos serão encaminhados à Cadeia Pública de Caçapava.