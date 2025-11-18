A Polícia Civil prendeu, nesta última segunda-feira (17), um casal suspeito de envolvimento na execução de uma mulher e na tentativa de assassinato de um homem em uma casa usada como ponto de consumo de drogas na Vila Maria, região central de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de meados de outubro.

Segundo a investigação, as vítimas (um homem e uma mulher, que formavam um casal) eram dependentes químicos e moravam no imóvel, utilizado como moradia coletiva por usuários de drogas. Durante a madrugada, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo dentro da residência.