O PCC (Primeiro Comando da Capital) evoluiu ao longo dos seus 32 anos de existência para se transformar numa espécie de máfia brasileira, diferente das máfias italianas, europeias e americanas.

Criado na Casa de Custódia de Taubaté em 1993, como uma espécie de ‘sindicato dos presos’, que reivindicava melhorias no sistema prisional, o PCC mudou ao longo do tempo e hoje é um dos mais temidos grupos criminosos da América do Sul, investindo no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro.