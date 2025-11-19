Após 11 anos da instalação da fábrica da montadora chinesa Chery em Jacareí, em agosto de 2014, o prefeito da cidade, Celso Florêncio (PL), ameaça desapropriar a unidade em razão da falta de produção no local.

Atualmente Caoa Chery, a montadora parou de produzir em Jacareí em 2022 e, segundo a Prefeitura, não cumpre sua função social prevista na doação do terreno. Caso a empresa não volte a produzir na cidade, a intenção é desapropriar e leiloar a fábrica.