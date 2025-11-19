19 de novembro de 2025
OVALE CAST

VÍDEO: Celso ameaça desapropriar fábrica da Caoa Chery em Jacareí

Por Guilhermo Codazzi e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
OVALE
Prefeito de Jacareí, Celso Florêncio participa de OVALE Cast
Prefeito de Jacareí, Celso Florêncio participa de OVALE Cast

Após 11 anos da instalação da fábrica da montadora chinesa Chery em Jacareí, em agosto de 2014, o prefeito da cidade, Celso Florêncio (PL), ameaça desapropriar a unidade em razão da falta de produção no local.

Atualmente Caoa Chery, a montadora parou de produzir em Jacareí em 2022 e, segundo a Prefeitura, não cumpre sua função social prevista na doação do terreno. Caso a empresa não volte a produzir na cidade, a intenção é desapropriar e leiloar a fábrica.

“A partir do momento que eles não geram emprego na cidade, eu vou cobrar os benefícios que foram dados”, afirmou Celso em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.

O mandatário explicou que conversas com a Caoa Chery estão acontecendo e que aguarda um posicionamento da montadora, que pode montar um novo veículo na fábrica do município.

“A gente tem conversas periódicas, onde eles têm apresentado os planos para a empresa. É lógico que eles não vão apresentar em três, quatro meses um plano de viabilidade econômica. Agora eles precisam inclusive é ver qual o carro que eles vão produzir em Jacareí”, disse Celso.

“Mas a gente está dando o tempo para eles. Caso eles não venham a colocar a planta de Jacareí em funcionamento novamente, a gente vai partir para a desapropriação, descontando todos os benefícios que foram dados para a Caoa Chery. No caso para a Chery, porque a Caoa veio depois, mas a gente vai descontar todos os benefícios e desapropriar”, afirmou o prefeito.

“Basicamente, a gente vai fazer a desapropriação, a preço de mercado. O município vai colocar pouquíssimo recurso nisso e depois colocar para leilão, para alguém que queira produzir em Jacareí”, explicou.

Para evitar a desapropriação, Celso disse que aguarda um posicionamento da Caoa Chery, que têm “mostrado evolução dos estudos”, segundo ele, com a possibilidade de montar “duas linhas [de produção] em Jacareí”.

“Então, eu prefiro acreditar, mas se não for verdade ou se eles mudarem de opinião ao longo [do tempo], a gente retoma de onde paramos o processo de desapropriação”, completou.

OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.

