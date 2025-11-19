Após 11 anos da instalação da fábrica da montadora chinesa Chery em Jacareí, em agosto de 2014, o prefeito da cidade, Celso Florêncio (PL), ameaça desapropriar a unidade em razão da falta de produção no local.
Atualmente Caoa Chery, a montadora parou de produzir em Jacareí em 2022 e, segundo a Prefeitura, não cumpre sua função social prevista na doação do terreno. Caso a empresa não volte a produzir na cidade, a intenção é desapropriar e leiloar a fábrica.
“A partir do momento que eles não geram emprego na cidade, eu vou cobrar os benefícios que foram dados”, afirmou Celso em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
O mandatário explicou que conversas com a Caoa Chery estão acontecendo e que aguarda um posicionamento da montadora, que pode montar um novo veículo na fábrica do município.
“A gente tem conversas periódicas, onde eles têm apresentado os planos para a empresa. É lógico que eles não vão apresentar em três, quatro meses um plano de viabilidade econômica. Agora eles precisam inclusive é ver qual o carro que eles vão produzir em Jacareí”, disse Celso.
“Mas a gente está dando o tempo para eles. Caso eles não venham a colocar a planta de Jacareí em funcionamento novamente, a gente vai partir para a desapropriação, descontando todos os benefícios que foram dados para a Caoa Chery. No caso para a Chery, porque a Caoa veio depois, mas a gente vai descontar todos os benefícios e desapropriar”, afirmou o prefeito.
“Basicamente, a gente vai fazer a desapropriação, a preço de mercado. O município vai colocar pouquíssimo recurso nisso e depois colocar para leilão, para alguém que queira produzir em Jacareí”, explicou.
Para evitar a desapropriação, Celso disse que aguarda um posicionamento da Caoa Chery, que têm “mostrado evolução dos estudos”, segundo ele, com a possibilidade de montar “duas linhas [de produção] em Jacareí”.
“Então, eu prefiro acreditar, mas se não for verdade ou se eles mudarem de opinião ao longo [do tempo], a gente retoma de onde paramos o processo de desapropriação”, completou.
