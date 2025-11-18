Uma falha técnica na Cloudflare, que fornece infraestrutura e serviços de segurança essenciais para uma grande parcela dos portais e serviços na internet, causou uma interrupção generalizada de serviços digitais nesta terça-feira (18). O problema, que gerou erros de conexão e lentidão, impactou plataformas de grande alcance global.

O X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva e Amazon estão entre as centenas de sites que ficaram instáveis ou totalmente fora do ar, com relatos começando por volta das 9h (horário de Brasília). Até mesmo o Down Detector, site utilizado para monitorar falhas em outros serviços, foi afetado.

A queda afetou não apenas os clientes da Cloudflare, mas também seus serviços internos.