SEGURANÇA DA REDE

Falha na Cloudfare derruba X, Chatgpt e outros portais

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Uma falha técnica na Cloudflare, que fornece infraestrutura e serviços de segurança essenciais para uma grande parcela dos portais e serviços na internet, causou uma interrupção generalizada de serviços digitais nesta terça-feira (18). O problema, que gerou erros de conexão e lentidão, impactou plataformas de grande alcance global.

O X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva e Amazon estão entre as centenas de sites que ficaram instáveis ou totalmente fora do ar, com relatos começando por volta das 9h (horário de Brasília). Até mesmo o Down Detector, site utilizado para monitorar falhas em outros serviços, foi afetado.

A queda afetou não apenas os clientes da Cloudflare, mas também seus serviços internos.

A interrupção expôs o alto risco operacional para o mercado. De acordo com o Ponemon Institute, falhas em provedores de infraestrutura podem custar às empresas que dependem dos serviços cerca de US$ 9 mil por minuto.

A empresa reconheceu prontamente o incidente e descartou a hipótese de ataque externo, identificando a causa raiz em um arquivo de configuração que se expandiu excessivamente, sobrecarregando o sistema de tráfego.

Após esforços, uma correção foi implementada por volta das 11h42 (horário de Brasília).

Embora a empresa tenha declarado o incidente como resolvido, o monitoramento seguiu em curso, dada a natureza crítica da instabilidade. Alguns serviços, como o X, começaram a mostrar sinais de recuperação gradual para parte dos usuários.

