O pagamento do 13º salário deve dar um impulso significativo à economia brasileira. Projeções do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontam uma injeção estimada em cerca de R$ 369,4 bilhões até o final de dezembro de 2025. Este montante beneficiará aproximadamente 95,3 milhões de brasileiros, englobando trabalhadores do mercado formal e também aposentados e pensionistas.
A tradicional renda extra de fim de ano costuma ser destinada para o consumo, para o pagamento de dívidas e para a reserva financeira ou investimento. Mesmo quando usado para quitar pendências, o recurso acaba por aquecer o comércio, pois libera margem no orçamento doméstico das famílias.
Impacto Regional
A maior fatia do valor total será direcionada aos empregados formais, que receberão R$ 260 bilhões, o equivalente a 70,4% do montante. Aposentados e pensionistas ficarão com os R$ 109,5 bilhões restantes (29,6%). Dentro do setor formal, os trabalhadores do segmento de Serviços, incluindo a administração pública, serão os maiores recebedores.
A região Sudeste, por concentrar a maior capacidade econômica do país, ficará com 49,6% do total. O Estado de São Paulo se destaca com uma injeção prevista de cerca de R$ 110 bilhões até o final do ano. Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), a expectativa é de que o recurso chegue a R$ 2,78 bilhões.
Este valor regional representa um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior. Um crescimento motivado pela recomposição inflacionária nos salários e pelo aumento no número de empregos formais registrados ao longo do ano de 2025.
Prazos
O 13º salário deve ser pago em duas parcelas. O prazo limite para o pagamento da primeira parcela é até 30 de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser quitada até 20 de dezembro.
Neste ano a primeira parcela está prevista para ser depositada no dia 28 de novembro, data que coincide com a movimentação da Black Friday, prometendo impulsionar ainda mais as vendas do varejo no final do mês.