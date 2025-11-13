O pagamento do 13º salário deve dar um impulso significativo à economia brasileira. Projeções do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontam uma injeção estimada em cerca de R$ 369,4 bilhões até o final de dezembro de 2025. Este montante beneficiará aproximadamente 95,3 milhões de brasileiros, englobando trabalhadores do mercado formal e também aposentados e pensionistas.

A tradicional renda extra de fim de ano costuma ser destinada para o consumo, para o pagamento de dívidas e para a reserva financeira ou investimento. Mesmo quando usado para quitar pendências, o recurso acaba por aquecer o comércio, pois libera margem no orçamento doméstico das famílias.

Impacto Regional

A maior fatia do valor total será direcionada aos empregados formais, que receberão R$ 260 bilhões, o equivalente a 70,4% do montante. Aposentados e pensionistas ficarão com os R$ 109,5 bilhões restantes (29,6%). Dentro do setor formal, os trabalhadores do segmento de Serviços, incluindo a administração pública, serão os maiores recebedores.