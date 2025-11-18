Parturientes classificam como “sublime” o momento de abraçar o recém-nascido após o parto. É o primeiro contato da mãe com o bebê.

Aos 32 anos, Bianca de Lima Inácio precisou de dois meses para sentir a mesma sensação. Isso porque a filha dela, a pequena Antonela, nasceu prematura em 15 de setembro, o que exigiu internação imediata na UTI Neonatal do Hospital Municipal de São José dos Campos. A menina chegou ao mundo com 27 semanas de gestação, pesando 800 gramas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp