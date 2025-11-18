O bairro Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado, o New Fuxing, que funcionará na avenida Gisele Martins, nº 261.
A inauguração está prevista para acontecer entre os dias 15 e 20 de dezembro, assim que concluídas as adaptações na estrutura do prédio. A loja será uma opção para moradores da região com a oferta de produtos industrializados, hortifruti, açougue e frios e gerará 20 empregos diretos.
Há vagas para início imediato nas posições de gerente, caixas, repositores, açougueiro, fatiador de frios e profissionais de padaria e balcão. A preferência é para quem já tenha algum nível de experiência.
Interessados podem entregar o currículo diretamente no endereço ou entrar em contato pelo WhatsApp (12) 98893-4665.