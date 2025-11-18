O bairro Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado, o New Fuxing, que funcionará na avenida Gisele Martins, nº 261.

A inauguração está prevista para acontecer entre os dias 15 e 20 de dezembro, assim que concluídas as adaptações na estrutura do prédio. A loja será uma opção para moradores da região com a oferta de produtos industrializados, hortifruti, açougue e frios e gerará 20 empregos diretos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp