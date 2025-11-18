18 de novembro de 2025
EMPREGO

Novo supermercado na zona sul de SJC abre 20 vagas de emprego

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Supermercado tem 20 vagas para início imediato em São José dos Campos
Supermercado tem 20 vagas para início imediato em São José dos Campos

O bairro Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado, o New Fuxing, que funcionará na avenida Gisele Martins, nº 261.

A inauguração está prevista para acontecer entre os dias 15 e 20 de dezembro, assim que concluídas as adaptações na estrutura do prédio. A loja será uma opção para moradores da região com a oferta de produtos industrializados, hortifruti, açougue e frios e gerará 20 empregos diretos.

Há vagas para início imediato nas posições de gerente, caixas, repositores, açougueiro, fatiador de frios e profissionais de padaria e balcão. A preferência é para quem já tenha algum nível de experiência.

Interessados podem entregar o currículo diretamente no endereço ou entrar em contato pelo WhatsApp (12) 98893-4665.

