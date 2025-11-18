Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite de segunda-feira (17) suspeito de participar de um assalto à mão armada contra um casal na região do Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como ato infracional análogo ao crime de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h30, nas proximidades da Praça Sinésio Martins. As vítimas caminhavam em direção ao carro dela e já haviam entrado no veículo quando foram surpreendidas por dois assaltantes.

De acordo com o relato, um dos criminosos estava armado com uma arma de fogo e apontou o revólver para Victor, enquanto o outro, que seria o adolescente apreendido, simulava estar armado, mantendo uma das mãos por baixo do casaco e rendendo uma delas. A dupla anunciou o assalto e exigiu os pertences do casal.