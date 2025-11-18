Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite de segunda-feira (17) suspeito de participar de um assalto à mão armada contra um casal na região do Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como ato infracional análogo ao crime de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h30, nas proximidades da Praça Sinésio Martins. As vítimas caminhavam em direção ao carro dela e já haviam entrado no veículo quando foram surpreendidas por dois assaltantes.
De acordo com o relato, um dos criminosos estava armado com uma arma de fogo e apontou o revólver para Victor, enquanto o outro, que seria o adolescente apreendido, simulava estar armado, mantendo uma das mãos por baixo do casaco e rendendo uma delas. A dupla anunciou o assalto e exigiu os pertences do casal.
O rapaz entregou seu celular Samsung A14, avaliado em cerca de R$ 2.000, e a jovem entregou uma pequena bolsa com aproximadamente R$ 20 em dinheiro. Em seguida, ela conseguiu dar partida no carro e deixou o local com o companheiro, buscando um lugar seguro para acionar a Polícia Militar.
Suspeito foi localizado nas proximidades e confessou participação
Com as características físicas e de vestimenta de um dos envolvidos, pessoa baixa, aparentemente menor de idade, usando casaco escuro, repassadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), uma equipe da PM iniciou patrulhamento pela região.
Pouco depois, os policiais avistaram um adolescente com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, o jovem confessou informalmente ter participado do assalto e indicou o local onde o celular roubado havia sido deixado.
O aparelho foi localizado pelos policiais e posteriormente reconhecido e devolvido à vítima. A bolsa com o dinheiro e o segundo envolvido no crime não foram encontrados.
Apreensão.
O adolescente, de 14 anos, foi levado à CPJ. Já na presença do representante legal, o avô materno, ele confirmou novamente a participação no assalto em interrogatório formal, afirmando que havia conhecido um outro adolescente no mesmo dia e que foi convidado por ele para participar do roubo. Relatou ainda que esse comparsa, cujo nome disse não saber, era o responsável por portar a arma de fogo.
O boletim de ocorrência registra que o jovem declarou não estar frequentando a escola atualmente.
O delegado responsável pelo caso, determinou a lavratura do auto de apreensão do adolescente pela prática de ato infracional análogo a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes.
Diante da gravidade do fato, do uso de grave ameaça e do impacto social da conduta, a autoridade policial decidiu não liberá-lo mediante termo de compromisso, encaminhando-o diretamente à Fundação Casa, onde ficará à disposição do Ministério Público e do Juízo da Infância e Juventude para definição das medidas socioeducativas cabíveis.
O caso segue em apuração, e o segundo autor do assalto ainda não foi identificado.