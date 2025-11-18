Um homem em situação de rua foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (17) após invadir o Centro Pop e quebrar uma porta de vidro da unidade no Jardim Topázio, em São José dos Campos.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como violação de domicílio durante a noite e dano ao patrimônio público.
De acordo com o boletim de ocorrência, Ayrone Paranhos da Silva procurou o Centro Pop por volta das 20h10 em busca de acolhimento em um abrigo municipal para passar a noite.
Ele foi informado pela equipe de atendimento de que uma das instituições de acolhimento não poderia recebê-lo naquele momento e que seria necessário aguardar a passagem da equipe responsável, que tentaria vaga em outro abrigo.
Como o expediente do equipamento havia se encerrado, Ayrone foi orientado a aguardar do lado de fora do prédio. Após o encerramento das atividades, o Centro Pop foi fechado.
Ainda segundo o registro policial, inconformado com a situação, Ayrone retornou e pulou um portão de aproximadamente dois metros de altura, invadindo a área interna do Centro Pop.
A assistente social, que ainda estava no local finalizando o expediente, correu para o interior do imóvel e trancou uma porta de vidro e aço.
Do lado de fora da sala, Ayrone passou a esbravejar e exigir que fosse encaminhado imediatamente para um abrigo. Na sequência, desferiu um soco contra a parte de vidro da porta, que acabou quebrando.
Diante do risco e dos danos ao patrimônio público, a servidora acionou a Guarda Civil Municipal.
Prisão.
Guardas civis municipais chegaram ao local e encontraram Ayrone ainda no interior do equipamento. Segundo o boletim, ele resistiu de forma passiva à abordagem, o que exigiu o uso moderado da força para contê-lo.
O homem foi então conduzido à CPJ. Já na sala de custódia, sob responsabilidade da GCM, ele passou a se debater, passou mal e chegou a vomitar, motivo pelo qual foi encaminhado para atendimento médico antes de retornar à delegacia.