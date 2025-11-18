Um homem em situação de rua foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (17) após invadir o Centro Pop e quebrar uma porta de vidro da unidade no Jardim Topázio, em São José dos Campos.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como violação de domicílio durante a noite e dano ao patrimônio público.