18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Morador de rua é preso após invadir e depredar Centro Pop em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caso foi registrado na Polícia Civil
Caso foi registrado na Polícia Civil

Um homem em situação de rua foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (17) após invadir o Centro Pop e quebrar uma porta de vidro da unidade no Jardim Topázio, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como violação de domicílio durante a noite e dano ao patrimônio público.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ayrone Paranhos da Silva procurou o Centro Pop por volta das 20h10 em busca de acolhimento em um abrigo municipal para passar a noite.

Ele foi informado pela equipe de atendimento de que uma das instituições de acolhimento não poderia recebê-lo naquele momento e que seria necessário aguardar a passagem da equipe responsável, que tentaria vaga em outro abrigo.

Como o expediente do equipamento havia se encerrado, Ayrone foi orientado a aguardar do lado de fora do prédio. Após o encerramento das atividades, o Centro Pop foi fechado.

Ainda segundo o registro policial, inconformado com a situação, Ayrone retornou e pulou um portão de aproximadamente dois metros de altura, invadindo a área interna do Centro Pop.

A assistente social, que ainda estava no local finalizando o expediente, correu para o interior do imóvel e trancou uma porta de vidro e aço.

Do lado de fora da sala, Ayrone passou a esbravejar e exigir que fosse encaminhado imediatamente para um abrigo. Na sequência, desferiu um soco contra a parte de vidro da porta, que acabou quebrando.

Diante do risco e dos danos ao patrimônio público, a servidora acionou a Guarda Civil Municipal.

Prisão.

Guardas civis municipais chegaram ao local e encontraram Ayrone ainda no interior do equipamento. Segundo o boletim, ele resistiu de forma passiva à abordagem, o que exigiu o uso moderado da força para contê-lo.

O homem foi então conduzido à CPJ. Já na sala de custódia, sob responsabilidade da GCM, ele passou a se debater, passou mal e chegou a vomitar, motivo pelo qual foi encaminhado para atendimento médico antes de retornar à delegacia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários