Um adolescente foi apreendido por roubo em São José dos Campos na noite de segunda-feira (17). A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), durante patrulhamento pela avenida Anchieta, no bairro Esplanada.

Segundo o chamado, o roubo em via pública havia sido praticado por dois indivíduos, um deles possivelmente armado. A PM, com as características informadas, iniciou as buscas e localizou o jovem, que tentou fugir pela contramão da via, sentido centro, ao perceber a presença da viatura.

