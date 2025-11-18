18 de novembro de 2025
À MÃO ARMADA

SJC: Homem foge pulando no córrego e menor é apreendido por roubo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente foi apreendido por roubo em São José dos Campos na noite de segunda-feira (17). A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), durante patrulhamento pela avenida Anchieta, no bairro Esplanada.

Segundo o chamado, o roubo em via pública havia sido praticado por dois indivíduos, um deles possivelmente armado. A PM, com as características informadas, iniciou as buscas e localizou o jovem, que tentou fugir pela contramão da via, sentido centro, ao perceber a presença da viatura.

O adolescente foi detido após breve acompanhamento e confessou ter dispensado o aparelho celular da vítima nas proximidades, um Samsung A14, que foi localizado pelos policiais. O outro indivíduo envolvido no roubo conseguiu fugir pulando no córrego Lavapés e entrando na tubulação.

O menor infrator e seu responsável foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a autoridade de plantão elaborou o boletim de ocorrência de natureza ato infracional de roubo.

