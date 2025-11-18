Durante o último final de semana, foram apreendidos cerca de 10 procurados pela justiça na área do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), sendo um deles um menor de idade. Os criminosos foram localizados entre os municípios de Taubaté e Pindamonhangaba.

Dentre os crimes cometidos pelos infratores, segundo a PM, estão o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, sequestro, cárcere privado e organização criminosa.

A Polícia Militar intensificou o policiamento e o planejamento de operações estratégicas para o combate ao crime na região do Vale do Paraíba. Segundo a corporação , as medidas transmitem "maior sensação de segurança para toda a população".