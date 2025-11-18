Uma funcionária de uma mercearia na zona rural de Jacareí foi gravemente ferida na manhã de domingo (16), após ser atacada com golpes de facão durante um assalto. O crime ocorreu na rua Parateí, no bairro Pagador de Andrade.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após a informação de que um homem armado com um facão havia roubado um comércio local. Ao chegarem ao endereço, encontraram moradores contendo o suspeito, um homem de 28 anos, que ainda segurava a arma.
Segundo testemunhas, o agressor entrou no estabelecimento, abriu o caixa e levou R$ 118 em dinheiro. Em seguida, tentou acertar a cabeça da funcionária, uma mulher de 36 anos, utilizando o facão.
Para se defender, ela colocou a mão na frente do rosto e acabou atingida pelos golpes, sofrendo ferimentos. A vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital, onde permanece internada e, por isso, ainda não prestou depoimento.
A Polícia Civil destacou que os golpes desferidos no rosto da vítima demonstram que a morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor, classificando o caso como latrocínio tentado. O dinheiro roubado foi recuperado e devolvido ao estabelecimento, e o facão foi apreendido.