Uma funcionária de uma mercearia na zona rural de Jacareí foi gravemente ferida na manhã de domingo (16), após ser atacada com golpes de facão durante um assalto. O crime ocorreu na rua Parateí, no bairro Pagador de Andrade.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após a informação de que um homem armado com um facão havia roubado um comércio local. Ao chegarem ao endereço, encontraram moradores contendo o suspeito, um homem de 28 anos, que ainda segurava a arma.