Um homem foi preso por furtar fios de cobre em Taubaté.

A ocorrência foi registrada no domingo (16), durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Estiva.

