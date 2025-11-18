18 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso furtando fios de cobre de residência em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões da PM em Taubaté
Apreensões da PM em Taubaté

Um homem foi preso por furtar fios de cobre em Taubaté.

A ocorrência foi registrada no domingo (16), durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Estiva.

O homem foi preso em flagrante enquanto furtava fios de uma residência com auxílio de uma faca.

Ele foi conduzido ao Plantão Permanente, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

