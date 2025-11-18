Um jato executivo fretado pelo governo da República Democrática do Congo pegou fogo após sair da pista durante o pouso, na manhã de segunda-feira (17), no Aeroporto de Kolwezi.

A aeronave, um Embraer ERJ-145 operado pela Aire’ C Angola, transportava cerca de 20 passageiros, entre eles o ministro da Mineração, Louis Watum Kabamba. Apesar do susto, todos conseguiram deixar o avião a tempo e não houve registro de feridos.

De acordo com informações preliminares, o jato vinha de Kinshasa e perdeu o controle ao tocar a pista, acabando por parar invertido, com a fuselagem apoiada no solo, antes de pegar fogo. O Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação da RDC já instaurou um inquérito para determinar as causas do incidente e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.