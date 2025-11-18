18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MORTE NA RODOVIA

URGENTE: Homem morre atropelado por caminhão na Dutra, em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Um atropelamento deixou uma vítima fatal na rodovia Presidente Dutra em Taubaté. O acidente aconteceu por volta de 5h16, desta terça-feira (18), pelo km 105, na pista sentido São Paulo.

A concessionária RioSP foi acionada para fazer o atendimento e orientar o trânsito no local. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, bem como a perícia. Uma faixa da rodovia foi interditada para os trabalhos periciais.

De acordo com informações iniciais, o atropelamento teria sido causado por um caminhão, cujo motorista não parou para prestar socorro e seguiu viagem.

A vítima fatal não foi identificada até o momento, mas o que se sabe é que trata-se de um homem. De acordo com a concessionária não havia congestionamento no local.

Por volta de 7h53, a pista foi totalmente liberada.

* Matéria em atualização

