Um atropelamento deixou uma vítima fatal na rodovia Presidente Dutra em Taubaté. O acidente aconteceu por volta de 5h16, desta terça-feira (18), pelo km 105, na pista sentido São Paulo.

A concessionária RioSP foi acionada para fazer o atendimento e orientar o trânsito no local. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, bem como a perícia. Uma faixa da rodovia foi interditada para os trabalhos periciais.

De acordo com informações iniciais, o atropelamento teria sido causado por um caminhão, cujo motorista não parou para prestar socorro e seguiu viagem.