18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÕES 2026

Eleitores devem regularizar cadastro até 6 de maio de 2026

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em 2026, ano de eleições gerais, o cadastro eleitoral será fechado em 6 de maio. A Justiça Eleitoral alerta que eleitores com pendências cadastrais, como títulos cancelados por faltas ou necessidade de alteração de dados, devem saná-las antes dessa data. Quem não adequar o cadastro eleitoral não poderá votar nas eleições e ficará impedido de obter documentos como passaporte, tomar posse em cargo público e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino.

Para evitar as longas filas e a sobrecarga de atendimento esperada nos meses de abril e maio, a Justiça Eleitoral recomenda que a regularização seja feita antecipadamente e preferencialmente pela internet, por meio do sistema de Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Títulos Cancelados

O principal motivo para o cancelamento do título de eleitor é a ausência não justificada em três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição), seguida da falta de pagamento das multas correspondentes.

Entre 30 de maio e 2 de junho de 2025, a Justiça Eleitoral cancelou cerca de 5 milhões de títulos em todo o país. A situação é crítica em estados como São Paulo, onde mais de 1 milhão de eleitores foram identificados como faltosos nos últimos três pleitos, e apenas 53.273 regularizaram sua situação no prazo legal.

Outros motivos que podem suspender ou cancelar o título incluem perda de direitos políticos, condenação criminal e cumprimento do serviço militar obrigatório.

Como Regularizar a situação eleitoral

A regularização do título cancelado pode ser feita de forma prática e segura por meio do sistema de Autoatendimento Eleitoral no Portal do Tribunal Superior Eleitoral.

Para requerer a regularização online, siga o passo a passo:

  • Acesse o Autoatendimento Eleitoral e clique em “Título Eleitoral”.
  • Vá até a opção “Regularize seu título eleitoral cancelado”.
  • Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.
  • Pague as multas pendentes. O pagamento pode ser feito por boleto, cartão de crédito ou Pix, acessando a opção Débito Eleitoral. O valor por ausência injustificada é de R$ 3,51 por turno.

Biometria

Se o eleitor já possui dados biométricos registrados e válidos (capturados há menos de dez anos ou usados recentemente para validar a identidade), a regularização pode ser finalizada integralmente pela internet. Se o eleitor ainda não tem a biometria cadastrada, o sistema informará a necessidade de comparecer a um cartório eleitoral em até 30 dias após o pedido para realizar a coleta.

Para quem deseja atendimento presencial ou precisa de informações adicionais, a Justiça Eleitoral disponibiliza o agendamento em cartórios ou o contato via Canal de Atendimento ao Eleitor pelo número 148.

Eleitores menores de 18 anos, maiores de 70 anos ou analfabetos têm o voto facultativo e, portanto, não são identificados nas relações de faltosos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários