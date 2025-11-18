Em 2026, ano de eleições gerais, o cadastro eleitoral será fechado em 6 de maio. A Justiça Eleitoral alerta que eleitores com pendências cadastrais, como títulos cancelados por faltas ou necessidade de alteração de dados, devem saná-las antes dessa data. Quem não adequar o cadastro eleitoral não poderá votar nas eleições e ficará impedido de obter documentos como passaporte, tomar posse em cargo público e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino.

Para evitar as longas filas e a sobrecarga de atendimento esperada nos meses de abril e maio, a Justiça Eleitoral recomenda que a regularização seja feita antecipadamente e preferencialmente pela internet, por meio do sistema de Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Títulos Cancelados