18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NÃO HÁ BLOQUEIO

Fake news sobre biometria assusta beneficiários do INSS

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cadastro de biometria para quem já é beneficiário será feito de forma gradual
Cadastro de biometria para quem já é beneficiário será feito de forma gradual

Beneficiários do INSS não precisam temer o bloqueio do benefício pela falta de cadastramento da biometria. Circulam na internet e em grupos de whatsapp mensagens afirmando que ao fim de novembro de 2025, a biometria será uma exigência, porém o órgão alerta que não há razão para preocupações.

A biometria está sendo requerida para aumentar a segurança e combater fraudes na concessão de novos auxílios, garantindo que o recurso chegue apenas aos cidadãos corretos.
A exigência se aplica exclusivamente a novas concessões dos benefícios BPC/Loas e Bolsa Família. O prazo para o início desta obrigatoriedade, referente aos novos pedidos, é a segunda quinzena de novembro de 2025, conforme o Decreto nº 12.561.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O governo implementará o processo de forma a evitar sobrecarga, dando prioridade ao uso de bases de dados biométricos já existentes. Se o solicitante de um novo benefício já tiver biometria registrada na CNH, no passaporte, no TSE ou no aplicativo Caixa Tem, seu registro será aproveitado.

Apenas quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhum registro biométrico prévio será direcionado aos Centros de Referência da Assistência Social para a coleta durante o processo de solicitação do benefício. O uso da biometria é uma forma de modernizar o sistema, evitando duplicações e garantindo a correta aplicação dos fundos públicos.

Quem já é beneficiário (BPC/Loas, Bolsa Família ou aposentadoria) não terá o pagamento suspenso e não precisa correr para se cadastrar agora. O processo de recadastramento para quem já está no sistema será gradual e o cronograma será divulgado em data posterior.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários