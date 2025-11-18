Beneficiários do INSS não precisam temer o bloqueio do benefício pela falta de cadastramento da biometria. Circulam na internet e em grupos de whatsapp mensagens afirmando que ao fim de novembro de 2025, a biometria será uma exigência, porém o órgão alerta que não há razão para preocupações.

A biometria está sendo requerida para aumentar a segurança e combater fraudes na concessão de novos auxílios, garantindo que o recurso chegue apenas aos cidadãos corretos.

A exigência se aplica exclusivamente a novas concessões dos benefícios BPC/Loas e Bolsa Família. O prazo para o início desta obrigatoriedade, referente aos novos pedidos, é a segunda quinzena de novembro de 2025, conforme o Decreto nº 12.561.

