Beneficiários do INSS não precisam temer o bloqueio do benefício pela falta de cadastramento da biometria. Circulam na internet e em grupos de whatsapp mensagens afirmando que ao fim de novembro de 2025, a biometria será uma exigência, porém o órgão alerta que não há razão para preocupações.
A biometria está sendo requerida para aumentar a segurança e combater fraudes na concessão de novos auxílios, garantindo que o recurso chegue apenas aos cidadãos corretos.
A exigência se aplica exclusivamente a novas concessões dos benefícios BPC/Loas e Bolsa Família. O prazo para o início desta obrigatoriedade, referente aos novos pedidos, é a segunda quinzena de novembro de 2025, conforme o Decreto nº 12.561.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O governo implementará o processo de forma a evitar sobrecarga, dando prioridade ao uso de bases de dados biométricos já existentes. Se o solicitante de um novo benefício já tiver biometria registrada na CNH, no passaporte, no TSE ou no aplicativo Caixa Tem, seu registro será aproveitado.
Apenas quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhum registro biométrico prévio será direcionado aos Centros de Referência da Assistência Social para a coleta durante o processo de solicitação do benefício. O uso da biometria é uma forma de modernizar o sistema, evitando duplicações e garantindo a correta aplicação dos fundos públicos.
Quem já é beneficiário (BPC/Loas, Bolsa Família ou aposentadoria) não terá o pagamento suspenso e não precisa correr para se cadastrar agora. O processo de recadastramento para quem já está no sistema será gradual e o cronograma será divulgado em data posterior.