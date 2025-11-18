18 de novembro de 2025
MARIA DA PENHA

Homem desrespeita medida protetiva, agride a ex e acaba preso

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Invadiu a casa da ex e foi preso
Invadiu a casa da ex e foi preso

Um homem foi preso após desrespeitar medida protetiva e invadir a residência da ex-companheira. A ocorrência foi atendida por policiais militares em Taubaté, na noite de sexta-feira (14), após o acionamento dos vizinhos que ouviram os gritos da vítima.

No local, a equipe encontrou o suspeito dentro da casa, onde ele foi abordado e preso em flagrante por descumprir a medida, além de lesão corporal e ameaça.

A vítima e o autor foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Taubaté, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. O detido permaneceu à disposição da Justiça.

