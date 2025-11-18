18 de novembro de 2025
CÂMERA DE VIGILÂNCIA

Tentou furtar loja, mas foi preso em flagrante em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial em Taubaté. O furto aconteceu na manhã de sábado (15) e foi  gravado por câmeras de segurança que auxiliaram na captura do autor ainda no estacionamento do comércio.

Ele foi preso em flagrante e os itens devolvidos ao proprietário. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Taubaté, onde o criminoso permaneceu preso, à disposição da justiça.

