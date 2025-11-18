Um homem foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial em Taubaté. O furto aconteceu na manhã de sábado (15) e foi gravado por câmeras de segurança que auxiliaram na captura do autor ainda no estacionamento do comércio.

Ele foi preso em flagrante e os itens devolvidos ao proprietário. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Taubaté, onde o criminoso permaneceu preso, à disposição da justiça.