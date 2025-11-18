18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TIJOLOS DE MACONHA

Taubaté: Mulher e dois adolescentes são apreendidos por tráfico

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Taubaté
Apreensões em Taubaté

Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (16), durante patrulhamento preventivo de policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores pelo bairro Fonte Imaculada.

Após informações de que os três estariam em uma região de mata, a equipe os localizou e os abordou após tentativa de fuga. Eles levavam sacolas com drogas e as dispensaram pelo caminho, mas a droga foi encontrada. Ao todo, continham 47 porções de maconha fracionada para venda, 2 tijolos de maconha e R$ 202 em dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O material foi apreendido e os três foram detidos e apresentados ao Plantão Policial Permanente de Taubaté, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários