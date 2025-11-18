Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (16), durante patrulhamento preventivo de policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores pelo bairro Fonte Imaculada.

Após informações de que os três estariam em uma região de mata, a equipe os localizou e os abordou após tentativa de fuga. Eles levavam sacolas com drogas e as dispensaram pelo caminho, mas a droga foi encontrada. Ao todo, continham 47 porções de maconha fracionada para venda, 2 tijolos de maconha e R$ 202 em dinheiro.

