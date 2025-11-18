O Governo de São Paulo está utilizando o SMAS (Sistema de Monitoramento por Satélites) para aprimorar o planejamento territorial e acelerar a fiscalização de infrações ambientais em 79 cidades do estado, incluindo todo o Litoral Norte. Dados recentes indicam que o município de São Sebastião está entre os que mais aplicaram autuações por irregularidades flagradas pelo sistema no período entre outubro de 2024 e março de 2025.

O sistema identifica desmatamento, limpeza de terrenos e novas construções em áreas de risco ou irregulares, auxiliando na prevenção de novas ocupações e na mitigação de riscos, especialmente em regiões vulneráveis como o Litoral Norte.

