O Governo do Estado de São Paulo abriu 3.210 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes remotos na área de Gestão e Negócios. As inscrições estão disponíveis até domingo (23) e devem ser feitas pelo Portal Trampolim, com início das aulas previsto para 1º de dezembro.
Os cursos são oferecidos em formato online com aulas ao vivo e possuem carga horária de 80 horas, sendo ministrados por professores da Fundação de Apoio à Tecnologia. O objetivo é qualificar jovens e adultos com base nas demandas atuais do mercado de trabalho.
Ao todo, são sete opções disponíveis, com foco em habilidades de alta empregabilidade:
- Assistente Administrativo (480 vagas)
- Assistente de Logística (480 vagas)
- Inglês para recepção (480 vagas)
- Espanhol para recepção (480 vagas)
- Assistente de Recursos Humanos (450 vagas)
- Marketing Digital na Prática (360 vagas)
- Excel para empresas (360 vagas)
As vagas estão distribuídas em duas modalidades:
- Meu Primeiro Emprego (para jovens de 16 a 24 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho)
- Novo Emprego (voltado a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou mudar de carreira).
Podem se inscrever candidatos alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo, com idade compatível com a modalidade escolhida.
O processo de inscrição é feito exclusivamente pelo site www.trampolim.sp.gov.br. É necessário acessar a plataforma e realizar o login utilizando a conta Gov.br para escolher o curso desejado.
Caso o número de inscritos supere a oferta, a seleção priorizará pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e de baixa renda. Para obter o certificado, é exigida uma frequência mínima de 75% nas aulas.