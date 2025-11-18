18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PROFISSIONALIZANTES

Trampolim tem 3,2 mil vagas em cursos grátis e à distância em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Portal Trampolim tem 3.210 vagas em cursos grátis e à distância
Portal Trampolim tem 3.210 vagas em cursos grátis e à distância

O Governo do Estado de São Paulo abriu 3.210 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes remotos na área de Gestão e Negócios. As inscrições estão disponíveis até domingo (23) e devem ser feitas pelo Portal Trampolim, com início das aulas previsto para 1º de dezembro.

Os cursos são oferecidos em formato online com aulas ao vivo e possuem carga horária de 80 horas, sendo ministrados por professores da Fundação de Apoio à Tecnologia. O objetivo é qualificar jovens e adultos com base nas demandas atuais do mercado de trabalho.

Ao todo, são sete opções disponíveis, com foco em habilidades de alta empregabilidade:

  • Assistente Administrativo (480 vagas)
  • Assistente de Logística (480 vagas)
  • Inglês para recepção (480 vagas)
  • Espanhol para recepção (480 vagas)
  • Assistente de Recursos Humanos (450 vagas)
  • Marketing Digital na Prática (360 vagas)
  • Excel para empresas (360 vagas)

As vagas estão distribuídas em duas modalidades:

  • Meu Primeiro Emprego (para jovens de 16 a 24 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho)
  • Novo Emprego (voltado a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou mudar de carreira).

Podem se inscrever candidatos alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo, com idade compatível com a modalidade escolhida.
O processo de inscrição é feito exclusivamente pelo site www.trampolim.sp.gov.br. É necessário acessar a plataforma e realizar o login utilizando a conta Gov.br para escolher o curso desejado.

Caso o número de inscritos supere a oferta, a seleção priorizará pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e de baixa renda. Para obter o certificado, é exigida uma frequência mínima de 75% nas aulas.

