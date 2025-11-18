O Governo do Estado de São Paulo abriu 3.210 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes remotos na área de Gestão e Negócios. As inscrições estão disponíveis até domingo (23) e devem ser feitas pelo Portal Trampolim, com início das aulas previsto para 1º de dezembro.

Os cursos são oferecidos em formato online com aulas ao vivo e possuem carga horária de 80 horas, sendo ministrados por professores da Fundação de Apoio à Tecnologia. O objetivo é qualificar jovens e adultos com base nas demandas atuais do mercado de trabalho.

Ao todo, são sete opções disponíveis, com foco em habilidades de alta empregabilidade: