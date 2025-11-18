Um homem foi preso portando uma arma no bairro de Vila Brito, em Lorena. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (17), por volta das 17h, por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento preventivo na área.

Em abordagem ao suspeito, a equipe localizou com ele um revólver Taurus calibre .38mm e 10 munições de mesmo calibre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp