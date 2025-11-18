18 de novembro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com arma e dez munições em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões durante patrulhamento do Baep em Lorena
Apreensões durante patrulhamento do Baep em Lorena

Um homem foi preso portando uma arma no bairro de Vila Brito, em Lorena. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (17), por volta das 17h, por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento preventivo na área.

Em abordagem ao suspeito, a equipe localizou com ele um revólver Taurus calibre .38mm e 10 munições de mesmo calibre.

A arma e o homem foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde ele permanece preso, à disposição da Justiça.

