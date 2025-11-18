Um homem de 47 anos morreu dentro de um quarto de motel na noite de sábado (15/11), em circunstâncias ainda não detalhadas pelas autoridades. Ele estava acompanhado no momento em que perdeu a consciência, segundo relato feito à Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a PM, a testemunha que estava com a vítima afirmou que o homem desmaiou repentinamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A identidade da vítima não foi divulgada.