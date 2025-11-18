Um homem de 47 anos morreu dentro de um quarto de motel na noite de sábado (15/11), em circunstâncias ainda não detalhadas pelas autoridades. Ele estava acompanhado no momento em que perdeu a consciência, segundo relato feito à Polícia Militar.
O caso aconteceu na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a PM, a testemunha que estava com a vítima afirmou que o homem desmaiou repentinamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A identidade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Técnico-Científica isolou a área e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Após o atendimento, o carro e os pertences do homem foram levados para uma unidade policial. A Polícia Civil informou ao portal de notícias g1 que o caso não chegou a ser registrado e que a principal suspeita é de morte por causa natural.
A região onde o episódio ocorreu é conhecida pela grande concentração de motéis: são 26 estabelecimentos atualmente, número que há dois anos chegava a 40. Segundo a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), Aparecida de Goiânia tem a maior densidade de motéis por metro quadrado da América Latina.
Com informações do portal g1