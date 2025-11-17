O médico oftalmologista José Gabriel Bloise de Meira, suspeito de matar duas pessoas dentro de uma clínica teve a prisão reforçada e foi transferido para uma unidade de segurança máxima em Tremembé, conforme decisão judicial divulgada nesta semana. A Justiça converteu a prisão temporária em preventiva, mantendo o profissional detido por tempo indeterminado.

Esse presídio da região é conhecido por receber alguns dos criminosos de maior periculosidade do país. O médico foi removido da penitenciária de Itapetininga após a nova determinação judicial.