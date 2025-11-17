17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRISÃO

Médico que matou 2 é transferido para presídio de Tremembé

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
José Gabriel Bloise de Meira
José Gabriel Bloise de Meira

O médico oftalmologista José Gabriel Bloise de Meira, suspeito de matar duas pessoas dentro de uma clínica teve a prisão reforçada e foi transferido para uma unidade de segurança máxima em Tremembé, conforme decisão judicial divulgada nesta semana. A Justiça converteu a prisão temporária em preventiva, mantendo o profissional detido por tempo indeterminado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Esse presídio da região é conhecido por receber alguns dos criminosos de maior periculosidade do país. O médico foi removido da penitenciária de Itapetininga após a nova determinação judicial.

O ataque, que chocou moradores de Itapetininga, aconteceu em 20 de outubro dentro da própria clínica onde o médico atuava. As vítimas — o optometrista Marcelo de Souza Nogueira e o paciente Paulo Correia Leite Júnior — morreram no local, sem possibilidade de socorro. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários