Um homem de 43 anos procurou a delegacia na noite de quarta-feira (12) para denunciar agressões e ameaças feitas, segundo ele, pelo amante de sua esposa, um personal trainer de 33 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

A ocorrência aconteceu em Campo Grande. Conforme o boletim, o marido já suspeitava do relacionamento extraconjugal e decidiu verificar as desconfianças por conta própria. Ao chegar ao estúdio onde o personal trabalha, afirmou ter flagrado a esposa com o instrutor.