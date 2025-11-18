18 de novembro de 2025
TRAIÇÃO

Flagrou esposa com outro e ainda levou coronhada do 'Ricardão'

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Flagrou esposa com outro e ainda levou coronhada do 'Ricardão'
Flagrou esposa com outro e ainda levou coronhada do 'Ricardão'

Um homem de 43 anos procurou a delegacia na noite de quarta-feira (12) para denunciar agressões e ameaças feitas, segundo ele, pelo amante de sua esposa, um personal trainer de 33 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

A ocorrência aconteceu em Campo Grande. Conforme o boletim, o marido já suspeitava do relacionamento extraconjugal e decidiu verificar as desconfianças por conta própria. Ao chegar ao estúdio onde o personal trabalha, afirmou ter flagrado a esposa com o instrutor.

Ainda segundo o relato, o personal teria reagido com violência e ameaçado o marido, que conseguiu deixar o local e buscou ajuda policial logo em seguida. O caso segue em investigação.

