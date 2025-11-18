Um homem foi expulso de um cabaré após tentar pagar um programa em 12 vezes no cartão de crédito da própria mãe. A recusa no pagamento levou à confusão e à retirada do cliente do estabelecimento na noite do último fim de semana.

O caso aconteceu em Mossoró, onde o cliente, que preferiu não se identificar, relatou que não tinha dinheiro no momento da abordagem. Segundo ele, a alternativa encontrada foi usar o cartão da mãe para tentar efetuar o pagamento.