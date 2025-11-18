18 de novembro de 2025
BIZARRO

Tentou parcelar programa em 12x no cartão e foi expulso do cabaré

Por Da Redação | Mossoró (RN)
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Tentou parcelar programa em 12x no cartão e foi expulso do cabaré

Um homem foi expulso de um cabaré após tentar pagar um programa em 12 vezes no cartão de crédito da própria mãe. A recusa no pagamento levou à confusão e à retirada do cliente do estabelecimento na noite do último fim de semana.

O caso aconteceu em Mossoró, onde o cliente, que preferiu não se identificar, relatou que não tinha dinheiro no momento da abordagem. Segundo ele, a alternativa encontrada foi usar o cartão da mãe para tentar efetuar o pagamento.

De acordo com o relato, o problema ocorreu quando ele solicitou o parcelamento em 12 vezes. Funcionários do local não aceitaram a forma de pagamento e decidiram retirá-lo do estabelecimento.

O homem disse ter procurado a reportagem para expor o constrangimento e afirmou que não esperava a reação. O estabelecimento não comentou o episódio.

