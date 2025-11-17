17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus Dr Carlos; advogado deixa legado e saudades na região

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Carlos Vaz Leite
Carlos Vaz Leite

Dr. Carlos Vaz Leite, advogado bastante conhecido em Lorena, morreu nesta semana, deixando de luto toda a comunidade jurídica da cidade, além de amigos e familiares. Reconhecido pela atuação firme e pela postura ética ao longo de décadas de trabalho, ele se tornou referência profissional e pessoal para várias gerações de advogados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A morte do jurista causou grande comoção no município. Colegas de profissão, amigos e familiares destacaram o compromisso de Dr. Carlos com a justiça, a serenidade no exercício da advocacia e o respeito com que tratava todos ao seu redor. Sua trajetória marcou profundamente o ambiente jurídico local, onde era visto como exemplo de dedicação e equilíbrio. E, mesmo com deficiência visual, sempre se manteve forte, lúcido e ativo.

Ao longo de sua carreira, Dr. Carlos Vaz Leite consolidou uma reputação construída sobre competência técnica, integridade e sensibilidade humana. Características que, segundo pessoas próximas, permanecerão como parte do legado que ele deixa para Lorena.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários