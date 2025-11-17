Dr. Carlos Vaz Leite, advogado bastante conhecido em Lorena, morreu nesta semana, deixando de luto toda a comunidade jurídica da cidade, além de amigos e familiares. Reconhecido pela atuação firme e pela postura ética ao longo de décadas de trabalho, ele se tornou referência profissional e pessoal para várias gerações de advogados.

A morte do jurista causou grande comoção no município. Colegas de profissão, amigos e familiares destacaram o compromisso de Dr. Carlos com a justiça, a serenidade no exercício da advocacia e o respeito com que tratava todos ao seu redor. Sua trajetória marcou profundamente o ambiente jurídico local, onde era visto como exemplo de dedicação e equilíbrio. E, mesmo com deficiência visual, sempre se manteve forte, lúcido e ativo.