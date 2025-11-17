O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, colocou em funcionamento, a partir da 0h desta terça-feira (18), 16 novos radares de velocidade em rodovias estaduais sob sua administração.
Do total, seis equipamentos foram instalados em trechos estratégicos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, reforçando a fiscalização e a segurança viária. Esses novos radares se somam aos 55 já em operação na região, dentro de um lote de 89 equipamentos contratados especificamente para o Vale e o Litoral.
Com as novas ativações, o Estado passa a contar com 482 radares ativos nas rodovias estaduais não concedidas.
Confira onde estão os novos radares:
São Sebastião – SP-055 (km 165,9)
Limite de 40 km/h, em trecho sensível com travessia de pedestres e tráfego intenso. Fiscalização em ambos os sentidos (Leste/Oeste).
Cruzeiro – SP-052 (km 228,456)
Fiscalização de 50 km/h nos dois sentidos (Norte/Sul). O ponto foi escolhido por apresentar histórico de acidentes e grande fluxo de veículos.
Cunha – SP-171 (km 32)
Limite de 60 km/h, em ambos os sentidos. A rodovia liga áreas de serra e destinos turísticos, o que demanda maior controle de velocidade.
Pindamonhangaba – SPA 092/060 (km 3,099)
Limite de 50 km/h.
Pindamonhangaba – SPA 099/060 (km 1,5)
Limite de 60 km/h.
Ambos os radares estão em acessos entre a área urbana e as rodovias principais, com mistura de tráfego local e de longa distância.
Jacareí – SP-066 (km 90)
Fiscalização de 60 km/h nos dois sentidos (Leste/Oeste). O trecho corta uma área urbana com alto volume de veículos, usado inclusive como rota alternativa dentro do município.
Segundo o DER-SP, os locais foram definidos com base em critérios técnicos, levando em conta o histórico de acidentes, volume de tráfego e presença de áreas urbanizadas, com o objetivo de reduzir a velocidade média e aumentar a segurança nas estradas.