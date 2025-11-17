O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, colocou em funcionamento, a partir da 0h desta terça-feira (18), 16 novos radares de velocidade em rodovias estaduais sob sua administração.

Do total, seis equipamentos foram instalados em trechos estratégicos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, reforçando a fiscalização e a segurança viária. Esses novos radares se somam aos 55 já em operação na região, dentro de um lote de 89 equipamentos contratados especificamente para o Vale e o Litoral.

Com as novas ativações, o Estado passa a contar com 482 radares ativos nas rodovias estaduais não concedidas.