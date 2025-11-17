Trabalho em família é coisa séria — e divertida! Em São João del Rei (MG), a esposa de Lucas Henrique gravou o marido e a filha em plena lida na roça, tirando leite das vacas.
lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A menina, de apenas 12 anos, mostra que entende do assunto e ajuda o pai com habilidade, explicando que o leite é para alimentar seus gatos. A cena, cheia de simplicidade e união, encantou e divertiu os internautas.