17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FAMÍLIA UNIDA

Menina de 12 anos mostra habilidade na ordenha ao lado do pai

Por Da redação | São João del Rei (MG)
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
@lucas.calsavara
Menina de 12 anos mostra habilidade na ordenha ao lado do pai
Menina de 12 anos mostra habilidade na ordenha ao lado do pai

Trabalho em família é coisa séria — e divertida! Em São João del Rei (MG), a esposa de Lucas Henrique gravou o marido e a filha em plena lida na roça, tirando leite das vacas.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A menina, de apenas 12 anos, mostra que entende do assunto e ajuda o pai com habilidade, explicando que o leite é para alimentar seus gatos. A cena, cheia de simplicidade e união, encantou e divertiu os internautas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários