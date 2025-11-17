Sueli Sarzi André morreu em Jacareí aos 73 anos neste último domingo (16) e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no Cemitério Chora Menino, na mesma cidade.

Sempre alegre e de bem com a vida, deixará saudades. Claudete Pereira, uma das amigas próximas, lamentou muito nas redes sociais. "Minha querida Sueli, vou sentir muita falta de você, das nossas conversas na praia ...das cervejinhas...vá em paz minha querida", afirmou.