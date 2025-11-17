17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

LUTO

'Vá em paz, minha querida'; Adeus Sueli, aos 73 anos, no Vale

Sueli Sarzi André morreu em Jacareí aos 73 anos neste último domingo (16) e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no Cemitério Chora Menino, na mesma cidade.

Sempre alegre e de bem com a vida, deixará saudades. Claudete Pereira, uma das amigas próximas, lamentou muito nas redes sociais. "Minha querida Sueli, vou sentir muita falta de você, das nossas conversas na praia ...das cervejinhas...vá em paz minha querida", afirmou.

Claudia Camara também lamentou pelas redes sociais. "Meus sentimentos aos familiares e amigos, que nosso Senhor Jesus conforte o coração de todos", disse.

