17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CORAGEM

Visitante é flagrado agachado no território dos leões na Tanzânia

Por Da redação | Tanzânia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
@lucasthetraveller
Visitante é flagrado agachado no território dos leões na Tanzânia
Visitante é flagrado agachado no território dos leões na Tanzânia

Em um safari de luxo na Tanzânia, África, o vídeo postado por Lucas Gobbo mostra um novo momento em que ele aparece agachado no território dos leões — sem jaula, sem proteção e zero medo — enquanto o felino, que parece ser uma fêmea, segue ali tranquila, completamente despreocupada com o visitante.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A cena vira aquele tipo de registro que faz a internet assistir com o coração na mão e pensar: “tem gente que não abaixa nem pra amarrar o cadarço perto do gato de casa, imagina isso aí?”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários