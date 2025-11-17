Aparecida de Fátima Almeida Vicente morreu em Jacareí, aos 59 anos, neste último domingo (16). A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram na tarde desta segunda-feira (17), no Memorial do Vale.
Apesar da tristeza entre parentes e amigos, fica a lembrança de uma pessoa alegre. Com isso, também deixou boas lições de vidas para quem fica.
Nas redes sociais, muitos se manifestaram, como a prima Jack Alcântara. "Prima vc fez uma bela jornada aqui na terra Deus te dê um descanso merecido .. foi ótimo fazer parte dessa jornada com vc ... Sentirei muita saudades", disse.
Sergio Quintanilha desejou forças aos familiares. "Que Deus conforte toda família meus sentimentos", afirmou.