Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta provocou lentidão e feridos na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no final da tarde desta segunda-feira (17).
De acordo com informações da concessionária CCR RioSP, a colisão ocorreu por volta das 17h30, na altura do km 145,9, sentido Rio de Janeiro.
Equipes de resgate e apoio operacional foram acionadas para o atendimento às vítimas e para a organização do trânsito na região. Segundo a concessionária, duas pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto outras três não se feriram.
Durante o socorro, as faixas 2 e 3 (da direita) precisaram ser interditadas, e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da esquerda. Por volta do início da noite, a rodovia apresentava cerca de 13 quilômetros de congestionamento no trecho afetado.
A CCR RioSP informou que as causas do acidente serão apuradas.