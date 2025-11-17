Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta provocou lentidão e feridos na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no final da tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da concessionária CCR RioSP, a colisão ocorreu por volta das 17h30, na altura do km 145,9, sentido Rio de Janeiro.