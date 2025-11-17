17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOFURA

VÍDEO: Cãozinho golden Romeu encanta com fantasia de Natal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
romeu.mygolden
Cãozinho golden Romeu encanta com fantasia de Natal de rena
Cãozinho golden Romeu encanta com fantasia de Natal de rena

Rosilda Cardoso, de São José dos Campos - SP, registrou seu filhote de Golden Retriever, Romeu, se transformando na rena mais fofa do Natal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O vídeo mostra o pequeno todo paramentado com chifres de rena, deitado no chão e esbanjando charme. Enquanto isso, a família tenta de todo jeito conseguir uma boa foto do modelo, que só queria saber de relaxar e abanar o rabo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários