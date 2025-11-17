Rosilda Cardoso, de São José dos Campos - SP, registrou seu filhote de Golden Retriever, Romeu, se transformando na rena mais fofa do Natal.

O vídeo mostra o pequeno todo paramentado com chifres de rena, deitado no chão e esbanjando charme. Enquanto isso, a família tenta de todo jeito conseguir uma boa foto do modelo, que só queria saber de relaxar e abanar o rabo.