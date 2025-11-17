17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODEIO

Touro de R$ 1mi de Henrique & Juliano irá competir em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Touro de R$ 1mi de Henrique & Juliano irá competir em Taubaté
Touro de R$ 1mi de Henrique & Juliano irá competir em Taubaté

O Taubaté Expo Rodeo 2025 será realizado de 21 a 30 de novembro, com montarias, shows e disputas que devem movimentar o público do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Chiquinho, eleito Melhor Boiadeiro da Festa do Peão de Barretos 2025, leva para a arena o touro Mickey Mouse, avaliado em R$ 1,2 milhão e reconhecido como o mais caro do Brasil. Metade do animal foi adquirida pela dupla sertaneja Henrique & Juliano neste mês. Aos 6 anos, Mickey Mouse será uma das principais atrações do evento. Os últimos ingressos para o evento podem ser adquiridos em www.taubateexporodeo.com.br

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários