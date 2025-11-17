O Taubaté Expo Rodeo 2025 será realizado de 21 a 30 de novembro, com montarias, shows e disputas que devem movimentar o público do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Chiquinho, eleito Melhor Boiadeiro da Festa do Peão de Barretos 2025, leva para a arena o touro Mickey Mouse, avaliado em R$ 1,2 milhão e reconhecido como o mais caro do Brasil. Metade do animal foi adquirida pela dupla sertaneja Henrique & Juliano neste mês. Aos 6 anos, Mickey Mouse será uma das principais atrações do evento. Os últimos ingressos para o evento podem ser adquiridos em www.taubateexporodeo.com.br