17 de novembro de 2025
CHUVA

Chuva forte alaga túnel e derruba muro em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Chuva forte causou alagamentos
A forte chuva que atingiu Taubaté na tarde desta segunda-feira (17) provocou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Um dos locais mais afetados foi o Túnel do Estoril, que ficou completamente tomado pela água, impedindo a passagem de veículos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o túnel intransitável e com o nível da água subindo rapidamente. Moradores voltaram a cobrar soluções para o problema recorrente de drenagem no local.

“Vergonha, o túnel nessas condições! Sem mencionar o acesso ao bairro que é péssimo! Queria muito saber se alguém pensa em fazer algo sobre essa situação!”, desabafou a moradora Roseane Sza, em uma publicação nas redes.

Além do túnel, a chuva também causou o desabamento de parte do muro do condomínio Triviale, no Jardim Bela Vista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Outro ponto afetado foi a rodovia Oswaldo Cruz, nas proximidades da Comevap, onde houve alagamento temporário e lentidão no trânsito.

