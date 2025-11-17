A forte chuva que atingiu Taubaté na tarde desta segunda-feira (17) provocou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Um dos locais mais afetados foi o Túnel do Estoril, que ficou completamente tomado pela água, impedindo a passagem de veículos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o túnel intransitável e com o nível da água subindo rapidamente. Moradores voltaram a cobrar soluções para o problema recorrente de drenagem no local.
“Vergonha, o túnel nessas condições! Sem mencionar o acesso ao bairro que é péssimo! Queria muito saber se alguém pensa em fazer algo sobre essa situação!”, desabafou a moradora Roseane Sza, em uma publicação nas redes.
Além do túnel, a chuva também causou o desabamento de parte do muro do condomínio Triviale, no Jardim Bela Vista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Outro ponto afetado foi a rodovia Oswaldo Cruz, nas proximidades da Comevap, onde houve alagamento temporário e lentidão no trânsito.