A forte chuva que atingiu Taubaté na tarde desta segunda-feira (17) provocou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Um dos locais mais afetados foi o Túnel do Estoril, que ficou completamente tomado pela água, impedindo a passagem de veículos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o túnel intransitável e com o nível da água subindo rapidamente. Moradores voltaram a cobrar soluções para o problema recorrente de drenagem no local.