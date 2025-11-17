Franciele Fernanda, de São José dos Campos (SP), registrou sua bebê de 2 meses mostrando todo o seu talento de atriz. A mãe estava gravando um vídeo para o papai e pediu para a pequena fazer biquinho que vai chorar.

A bebê entrou totalmente no clima, fez um bico com os lábios trêmulos e uma carinha de choro perfeita, digna de um Oscar. Um seguidor já comentou: “Ela foi de 0 a 100 na dramaturgia em dois segundos! A Record já pode contratar”.