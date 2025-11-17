O ex-jogador Robinho foi transferido de unidade prisional nesta segunda-feira (16). Condenado por estupro coletivo na Itália, ele cumprirá o restante da pena em um Centro de Ressocialização após deixar a penitenciária onde estava detido.

A mudança ocorreu após Robinho ser removido da prisão de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira. A defesa havia solicitado a transferência alegando boa conduta, ausência de faltas disciplinares e o fato de o ex-atleta ser réu primário.