O ex-jogador Robinho foi transferido de unidade prisional nesta segunda-feira (16). Condenado por estupro coletivo na Itália, ele cumprirá o restante da pena em um Centro de Ressocialização após deixar a penitenciária onde estava detido.
A mudança ocorreu após Robinho ser removido da prisão de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira. A defesa havia solicitado a transferência alegando boa conduta, ausência de faltas disciplinares e o fato de o ex-atleta ser réu primário.
Os advogados também citaram a repercussão da série “Tremembé”, produzida pela Prime Video, que voltou a expor o presídio conhecido por abrigar detentos famosos. Segundo a coluna True Crime, Robinho demonstrou incômodo com a atenção gerada pelo documentário e teria afirmado a funcionários que preferia evitar exposição.
A defesa apresentou três opções de destino para a transferência: Bragança Paulista, Limeira e Rio Claro. Limeira acabou sendo escolhida pelo sistema prisional.
Robinho foi condenado por participar, ao lado de outros cinco homens, de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa de 23 anos em uma boate de Milão, em 2013. As investigações concluíram que a vítima estava alcoolizada e incapaz de se defender.