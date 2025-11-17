Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por uma moto enquanto atravessava uma faixa de pedestres na manhã de sábado (15). A vítima, identificada como Valmir Santos Sena, não resistiu aos ferimentos. O motociclista fugiu e é procurado pela polícia.
O acidente ocorreu na QNO 11/13 do Setor O, em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Segundo familiares, veículos que trafegavam pela via haviam parado para permitir a travessia, quando a moto passou em alta velocidade e atingiu Valmir. Testemunhas relataram que o impacto lançou o idoso para o alto.
Uma das pessoas que presenciaram a colisão contou à Polícia Civil que tanto Valmir quanto o motociclista e a passageira caíram no chão após o atropelamento. Mesmo com uma lesão no braço, o condutor fugiu levando o garupa. A moto usada no crime era uma Yamaha preta.
Valmir foi socorrido em estado grave, com fraturas no crânio e no braço, e levado ao Hospital Regional de Ceilândia. Transferido posteriormente para o Hospital de Base, teve morte encefálica confirmada ainda no sábado. No domingo (16), o óbito foi declarado oficialmente.
A família relatou que Valmir retornava da casa da irmã e carregava um brinquedo que entregaria ao neto. O presente ficou caído sobre a faixa após o atropelamento. “Ele fazia esse caminho sempre. Não fez nada de errado, atravessou na faixa”, afirmou uma sobrinha, que preferiu não se identificar.
O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia. O proprietário legal da motocicleta já se apresentou, mas informou que o veículo havia sido repassado a outra pessoa. Parentes de Valmir dizem temer retaliações, já que ainda não sabem quem estava conduzindo a moto.
A família aguarda a liberação do corpo pelo Instituto de Medicina Legal para providenciar o sepultamento.