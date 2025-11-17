Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por uma moto enquanto atravessava uma faixa de pedestres na manhã de sábado (15). A vítima, identificada como Valmir Santos Sena, não resistiu aos ferimentos. O motociclista fugiu e é procurado pela polícia.

O acidente ocorreu na QNO 11/13 do Setor O, em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Segundo familiares, veículos que trafegavam pela via haviam parado para permitir a travessia, quando a moto passou em alta velocidade e atingiu Valmir. Testemunhas relataram que o impacto lançou o idoso para o alto.