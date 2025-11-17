17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRAGÉDIA

Adeus Valmir; avô morre atropelado ao levar brinquedo para o neto

Por Da Redação | Ceilândia
| Tempo de leitura: 2 min
Redes sociais
Valmir Santos Sena
Valmir Santos Sena

Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por uma moto enquanto atravessava uma faixa de pedestres na manhã de sábado (15). A vítima, identificada como Valmir Santos Sena, não resistiu aos ferimentos. O motociclista fugiu e é procurado pela polícia.

O acidente ocorreu na QNO 11/13 do Setor O, em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Segundo familiares, veículos que trafegavam pela via haviam parado para permitir a travessia, quando a moto passou em alta velocidade e atingiu Valmir. Testemunhas relataram que o impacto lançou o idoso para o alto.

Uma das pessoas que presenciaram a colisão contou à Polícia Civil que tanto Valmir quanto o motociclista e a passageira caíram no chão após o atropelamento. Mesmo com uma lesão no braço, o condutor fugiu levando o garupa. A moto usada no crime era uma Yamaha preta.

Valmir foi socorrido em estado grave, com fraturas no crânio e no braço, e levado ao Hospital Regional de Ceilândia. Transferido posteriormente para o Hospital de Base, teve morte encefálica confirmada ainda no sábado. No domingo (16), o óbito foi declarado oficialmente.

A família relatou que Valmir retornava da casa da irmã e carregava um brinquedo que entregaria ao neto. O presente ficou caído sobre a faixa após o atropelamento. “Ele fazia esse caminho sempre. Não fez nada de errado, atravessou na faixa”, afirmou uma sobrinha, que preferiu não se identificar.

O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia. O proprietário legal da motocicleta já se apresentou, mas informou que o veículo havia sido repassado a outra pessoa. Parentes de Valmir dizem temer retaliações, já que ainda não sabem quem estava conduzindo a moto.

A família aguarda a liberação do corpo pelo Instituto de Medicina Legal para providenciar o sepultamento.

