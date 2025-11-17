17 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Tentou esfaquear policial e morreu baleado

Por Da Redação | Luziânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado por um policial militar na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a corporação, ele tentou esfaquear um dos agentes durante a ocorrência.

O caso aconteceu em uma casa no Parque Estrela Dalva X, no distrito do Jardim Ingá, em Luziânia (GO). A Polícia Militar de Goiás havia sido acionada pela família, que relatou que o rapaz estava ameaçando parentes dentro da residência.

Quando a equipe da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) chegou ao local, o jovem desferiu um golpe de faca contra um policial. A lâmina atingiu o colete à prova de balas do agente e não causou ferimentos.

Outro militar reagiu imediatamente ao ataque e efetuou o disparo que atingiu o suspeito. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o jovem morreu ainda no local.

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), ligada à Secretaria de Segurança Pública de Goiás, fará a perícia no imóvel. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da ação.

