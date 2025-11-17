A influenciadora e nutricionista Diana Arêas, de 39 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (14) na área comum do condomínio onde vivia. Conhecida nas redes sociais, ela reunia mais de 200 mil seguidores e compartilhava conteúdo sobre treinos, rotina e fisiculturismo.

O caso ocorreu em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, equipes de socorro foram acionadas inicialmente para o apartamento da influencer, após a informação de que ela apresentava diversas lacerações pelo corpo. Diana chegou a ser levada ao Hospital Geral Ferreira Machado (HFM), com cortes nos pulsos e no pescoço.