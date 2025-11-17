A influenciadora e nutricionista Diana Arêas, de 39 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (14) na área comum do condomínio onde vivia. Conhecida nas redes sociais, ela reunia mais de 200 mil seguidores e compartilhava conteúdo sobre treinos, rotina e fisiculturismo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, equipes de socorro foram acionadas inicialmente para o apartamento da influencer, após a informação de que ela apresentava diversas lacerações pelo corpo. Diana chegou a ser levada ao Hospital Geral Ferreira Machado (HFM), com cortes nos pulsos e no pescoço.
Na unidade de saúde, ela recebeu suturas, vacina antitetânica e acompanhamento multidisciplinar. Mesmo assim, deixou o hospital horas depois sem autorização médica. No dia seguinte, por volta do meio-dia, o Corpo de Bombeiros retornou ao condomínio e encontrou Diana já sem vida.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campos para exames e liberado em seguida para sepultamento em Bom Jesus do Norte, onde mora a família.
Na véspera da morte, Diana publicou vídeos participando de atividades em uma ONG e mencionou ações voltadas ao cuidado de idosos. Em seu perfil, também mantinha registros de treinos e competições de fisiculturismo. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas.