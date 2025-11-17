O Taubaté deu início nesta segunda-feira (17) à preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A reapresentação marcou o começo dos trabalhos físicos e médicos do elenco que defenderá o Burrão na próxima temporada.

O Burro da Central iniciou os exames e avaliações sob comando do técnico Rogério Henrique, que trabalhou ao lado do preparador físico Moreyra e do médico José Renan de Medeiros. Parte do grupo já havia sido anunciada à torcida, enquanto novos nomes serão confirmados ao longo da semana.