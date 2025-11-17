O Taubaté deu início nesta segunda-feira (17) à preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A reapresentação marcou o começo dos trabalhos físicos e médicos do elenco que defenderá o Burrão na próxima temporada.
O Burro da Central iniciou os exames e avaliações sob comando do técnico Rogério Henrique, que trabalhou ao lado do preparador físico Moreyra e do médico José Renan de Medeiros. Parte do grupo já havia sido anunciada à torcida, enquanto novos nomes serão confirmados ao longo da semana.
Segundo o diretor de futebol Leonardo Silvério, o período de pré-temporada será decisivo para o desempenho do Burro da Central no estadual. “Uma preparação bem-feita é fundamental para atingir nossas metas. O elenco está sendo montado com critério, ainda teremos mais reforços, e agora vivemos um momento-chave para o campeonato que se aproxima”, afirmou.
Até agora, o clube apresentou 12 jogadores: o goleiro Samuel Pires; os laterais Mika, Ítalo e Eduardo Diniz; os zagueiros Renan Diniz e Luanderson; os meio-campistas Bernardo Rosa, Yamada e Rodrigo Gaia; além dos atacantes Maranhão, Romarinho e Macário.
O Burrão estreia na Série A2 no dia 11 de janeiro, ainda com horário, local e adversário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.