17 de novembro de 2025
PRÉ-TEMPORADA

'Agora é um período fundamental', diz dirigente do Burrão

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Victor Cônsoli/ECT
'Agora é um período fundamental', diz técnico do Burrão
'Agora é um período fundamental', diz técnico do Burrão

O Taubaté deu início nesta segunda-feira (17) à preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A reapresentação marcou o começo dos trabalhos físicos e médicos do elenco que defenderá o Burrão na próxima temporada.

O Burro da Central iniciou os exames e avaliações sob comando do técnico Rogério Henrique, que trabalhou ao lado do preparador físico Moreyra e do médico José Renan de Medeiros. Parte do grupo já havia sido anunciada à torcida, enquanto novos nomes serão confirmados ao longo da semana.

Segundo o diretor de futebol Leonardo Silvério, o período de pré-temporada será decisivo para o desempenho do Burro da Central no estadual. “Uma preparação bem-feita é fundamental para atingir nossas metas. O elenco está sendo montado com critério, ainda teremos mais reforços, e agora vivemos um momento-chave para o campeonato que se aproxima”, afirmou.

Até agora, o clube apresentou 12 jogadores: o goleiro Samuel Pires; os laterais Mika, Ítalo e Eduardo Diniz; os zagueiros Renan Diniz e Luanderson; os meio-campistas Bernardo Rosa, Yamada e Rodrigo Gaia; além dos atacantes Maranhão, Romarinho e Macário.

O Burrão estreia na Série A2 no dia 11 de janeiro, ainda com horário, local e adversário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

