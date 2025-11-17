Um homem de 36 anos foi morto a tiros em uma emboscada na noite de sábado (15). A vítima, identificada como Bruno Henrique Queiroz Alves, foi atingida por mais de 30 disparos à queima-roupa e morreu antes da chegada do socorro.
O crime ocorreu em Maringá, no norte do Paraná. Bruno havia acabado de estacionar um Hyundai HB20 na Rua Salgueiro, no Jardim Pinheiro 2, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados que desceram de um Volkswagen Fox, segundo informações da Banda B.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tenta correr para escapar, mas cai na rua. Em seguida, os criminosos efetuam diversos disparos, executando o homem no local.
A Polícia Militar encontrou pelo menos 30 cápsulas de munição calibre 9 mm espalhadas pela via. Embora o atendimento médico tenha sido acionado, Bruno já estava sem vida quando a equipe chegou. Os autores fugiram logo após os disparos.
Durante buscas na casa da vítima, os policiais apreenderam um revólver calibre .357 carregado. De acordo com a Polícia Civil, Bruno tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
A investigação trabalha com duas possíveis motivações: a ligação da vítima com atividades criminosas ou um desentendimento comercial, já que ele teria cobrado uma dívida relacionada à venda de um veículo.