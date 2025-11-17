Um homem de 36 anos foi morto a tiros em uma emboscada na noite de sábado (15). A vítima, identificada como Bruno Henrique Queiroz Alves, foi atingida por mais de 30 disparos à queima-roupa e morreu antes da chegada do socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Maringá, no norte do Paraná. Bruno havia acabado de estacionar um Hyundai HB20 na Rua Salgueiro, no Jardim Pinheiro 2, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados que desceram de um Volkswagen Fox, segundo informações da Banda B.