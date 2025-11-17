Três homens foram presos pela Polícia Civil sob suspeita de aliciamento e abuso sexual de menores. As prisões aconteceram durante uma operação no último sábado.

Dois suspeitos, de 27 e 47 anos, foram detidos no bairro Boa Vista, em Curitiba. Um terceiro, professor de escolinha de futebol, foi preso em Colombo, na Região Metropolitana, acusado de atuar como intermediário entre as vítimas e os outros investigados.