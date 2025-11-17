17 de novembro de 2025
CRIME

Técnico é preso acusado de aliciar jogadores em escolinha

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Três homens foram presos pela Polícia Civil sob suspeita de aliciamento e abuso sexual de menores. As prisões aconteceram durante uma operação no último sábado.

Dois suspeitos, de 27 e 47 anos, foram detidos no bairro Boa Vista, em Curitiba. Um terceiro, professor de escolinha de futebol, foi preso em Colombo, na Região Metropolitana, acusado de atuar como intermediário entre as vítimas e os outros investigados.

Um dos homens, de 47 anos, foi encontrado dormindo ao lado de uma criança de 7 anos. O suspeito mais jovem estava com um adolescente de 13, sobrinho da criança, apontando para uma proximidade familiar entre eles.

Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares, notebooks e HDs, que serão usados para fortalecer as investigações. A apuração, que durou quatro meses, revelou que os suspeitos se aproveitavam de famílias carentes de Campo Largo, oferecendo ajuda financeira, presentes e passeios para ganhar a confiança das vítimas.

O delegado Rodrigo Rederde classificou o caso como “extremamente grave”. Ele informou que um dos presos já tinha sido detido há 13 anos por crimes semelhantes, e que o homem mais jovem chegou a ser vítima desse mesmo suspeito e, depois, se envolveu na prática criminosa.

As vítimas confirmaram, em escuta especializada, os abusos e a produção de conteúdo envolvendo os acusados. Familiares também relataram manipulações financeiras e outras situações suspeitas ligadas aos suspeitos.

