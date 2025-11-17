Um menino autista de nove anos, identificado como Gustavo Pichetti de Oliveira, foi encontrado morto após desaparecer de casa no último domingo (16). O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros dentro de um açude, cerca de duas horas depois do início das buscas.

A ocorrência foi registrada em Cascavel, no Oeste do Paraná. Segundo informações divulgadas pela Banda B, Gustavo saiu de casa sem que a família percebesse, o que levou os pais a acionarem imediatamente o Corpo de Bombeiros. A criança tinha grau três de suporte e dificuldade de comunicação, o que aumentou a preocupação.