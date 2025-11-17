17 de novembro de 2025
ACIDENTE

Dois ficam feridos após colisão no trecho urbano da Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente mobilizou equipes
Acidente mobilizou equipes

Um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (17) deixou duas pessoas feridas no trecho urbano da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. A ocorrência mobilizou equipes de resgate da Concessionária Tamoios e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com informações iniciais, o veículo trafegava pela pista sul quando, na altura do km 82+700, próximo ao supermercado Shibata, o motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste.

No carro estavam dois ocupantes. Ambos sofreram ferimentos leves e receberam atendimento imediato no local. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa Stella Maris para avaliação médica.

