Uma idosa de 102 anos está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional de Tefé, no interior do Amazonas, após ser brutalmente agredida durante um assalto dentro de sua residência. O crime ocorreu na terça-feira (11) e chocou moradores da região pela violência extrema.
O suspeito, um jovem de 19 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (14) pela Polícia Civil do Amazonas. Em depoimento à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, ele confessou ter invadido a casa da idosa para roubar e admitiu ter usado força extrema para impedir que ela pedisse ajuda.
Confissão: enforcamento, agressões e corte na língua
De acordo com o delegado Renato Ferraz, o jovem relatou que enforcou a vítima, desferiu um soco no rosto e roubou R$ 100 que encontrou na residência. Em seguida, afirmou ter cortado a língua da idosa para impedir que ela gritasse.
“Ele admitiu ter enforcado a vítima e desferido um soco para coagi-la a entregar dinheiro. Relatou ainda ter cortado a língua da idosa para impedir que ela gritasse e pedisse ajuda”, disse o delegado.
Família denunciou invasão; hospital alertou polícia
O caso começou a ser investigado na quarta-feira (12), quando familiares procuraram a polícia afirmando que um homem desconhecido havia invadido a casa da idosa. No mesmo dia, o Hospital Regional comunicou que a vítima havia dado entrada com ferimentos graves, incluindo marcas de estrangulamento, lesão ocular e um corte profundo na língua.
A partir daí, equipes da DEP realizaram diligências e levantamentos em áreas estratégicas da cidade até identificar o agressor.
Prisão preventiva decretada
Com a confissão e demais provas reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do jovem ainda na sexta-feira. O pedido foi acatado pelo Poder Judiciário, e o mandado cumprido imediatamente.
O suspeito responderá por roubo majorado, em razão das lesões graves provocadas na vítima.
A idosa segue internada e inspira cuidados intensivos.