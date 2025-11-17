Uma idosa de 102 anos está internada em estado grave na UTI do Hospital Regional de Tefé, no interior do Amazonas, após ser brutalmente agredida durante um assalto dentro de sua residência. O crime ocorreu na terça-feira (11) e chocou moradores da região pela violência extrema.

O suspeito, um jovem de 19 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (14) pela Polícia Civil do Amazonas. Em depoimento à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, ele confessou ter invadido a casa da idosa para roubar e admitiu ter usado força extrema para impedir que ela pedisse ajuda.

Confissão: enforcamento, agressões e corte na língua