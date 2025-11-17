Uma confusão foi registrada na tarde desta segunda-feira (17) na rua Rubião Júnior, no centro de São José dos Campos.



Um vídeo mostra um vendedor ambulante de milho se revoltando após a chegada da fiscalização da Prefeitura e destruindo o próprio carrinho utilizado no trabalho.

