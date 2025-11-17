Uma confusão foi registrada na tarde desta segunda-feira (17) na rua Rubião Júnior, no centro de São José dos Campos.
Um vídeo mostra um vendedor ambulante de milho se revoltando após a chegada da fiscalização da Prefeitura e destruindo o próprio carrinho utilizado no trabalho.
Nas imagens, é possível ver o ambulante arremessando o milho ao chão enquanto um veículo da fiscalização e guardas da GCM observam a cena.
Populares que passavam pelo local também acompanharam o momento. O vídeo viralizou nas redes sociais.
A Prefeitura de São José dos Campos enviou uma nota esclarecendo a OVALE, informando que o ambulante não possuía autorização para comercializar alimentos na via e que a atividade ocorria em desacordo com as normas sanitárias.
A Prefeitura informou ainda que a venda de alimentos sem autorização é prática irregular, podendo configurar crime e resultar em sanções administrativas.
Segundo o município, as normas sanitárias são estabelecidas para garantir a segurança alimentar da população.
O governo municipal afirmou que as imagens mostram o próprio ambulante arremessando o milho ao chão e danificando o carrinho. O local já passou por limpeza.
Atualmente, São José dos Campos possui 428 ambulantes regularizados e autorizados a trabalhar.
O município também destacou que nesta segunda-feira (17) teve início a Operação Natal, que reforça a segurança e o ordenamento urbano no Centro e nos principais corredores comerciais.